В Севастополе близится к завершению ремонт двух мостов

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе завершается ремонт двух мостовых сооружений общей протяженностью более 116 метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Так, совсем скоро откроется мост через канал на трассе Широкое – Озерное, осталось установить барьерное ограждение.

«Срок завершения работ согласно контракту – 1 декабря 2022 года. Однако работы будут завершены ранее заявленного срока. Подрядная организация имеет большой опыт качественного выполнения аналогичных работ и обладает необходимыми ресурсами для своевременного завершения ремонта моста с соблюдением всех требований», — рассказал замдиректора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Ширяев.

Также завершается ремонт моста через реку Черную на участке дороги Голубинка – Передовое – Широкое. Сейчас рабочие монтируют парапет и восстанавливают защитный слой опор и пролетов.

К 2024 году в городе планируют привести в порядок более 600 метров мостовых сооружений.

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