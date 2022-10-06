Власти Севастополя планируют выдавать землю участникам спецоперации

Власти Севастополя планируют выдавать землю участникам СВО Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Севастопольские власти намерены выдавать землю участникам СВО. Для этого необходимо разработать и принять соответствующий документ.

- Предлагаю на региональном уровне принять решение о том, что все севастопольцы-участники СВО будут иметь право на получение бесплатного земельного участка в городе Севастополе, - цитирует «Крым 24» губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее об инициативе выделения участков участникам спецоперации на территории Республики Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ее намеревались вынести на рассмотрение в Госсовете.

В то же время губернатор напомнил и об иных мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.

- Речь идет о единоразовой выплате 200 тысяч рублей. Все севастопольцы, которые в качестве добровольцев принимают участие в СВО, тоже получат эти выплаты, - написал Развожаев в своем telegram-канале, отметив, что это касается в том числе тех, «‎кто ранее пошел в качестве добровольцев в различные воинские части».‎

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