Где по воскресеньям октября запланированы бесплатные экскурсии в Симферополе

Осенним октябрем жители и гости Симферополя смогут посетить несколько бесплатных экскурсий Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Каждое воскресенье октября жители и гости Симферополя смогут посетить бесплатные экскурсии по городу, сообщили в Туристическом портале Крыма.

Гостям представят пять тематических маршрутов, посвященных разным периодам истории столицы Крыма.

9 октября экскурсовод поведет гостей вдоль центральной части набережной Салгира от памятника Екатерине II до сквера Победы. Сбор группы в 11.00 часов в Екатерининском саду. На 13.30 запланирована экскурсия «‎Симферополь - кинематографический». Группа также собирается у памятника императрице.

- Участники пройдут по улицам, где снимались фильмы, ставшие известными и любимыми, например: «‎Шофер на один рейс»‎, «‎Ох уж эта Настя», «‎Девушка из камеры № 25», «‎Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «‎Дураки умирают по пятницам», «‎Авария» - дочь мента», - говорится в сообщении.

16 октября гости и жители столичного года смогут увидеть главные достопримечательности, среди которых памятники архитектуры, скульптуры и даже интересные ландшафтные объекты.

23 октября туристов проведут от восточного поселения Ак-Мечети до высшей точки Симферополя - к смотровой площадке, где расположены знаменитая Лестница любви, дома, в которых в свое время жили академик Вернадский, поэт Батюшков и композитор Дунаевский. Сбор группы в 11 часов у памятника Екатерине II.

Последняя экскурсия пройдет 30 октября. Гостям покажут 180-летнего Петропавловского палеовулкана и источника «Слезы ангела». Сбор участников в 11 часов на конечной остановке «Марьино».

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