Житель Симферополя обманом похитил у иностранца 40 тысяч рублей

26-летний житель Симферополя предстанет перед судом за мошенничество Фото: Анастасия ОСИПОВА

26-летний житель Симферополя предстанет перед судом за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, жертвой предприимчивого гражданина стал иностранец.

По версии следствия, обвиняемый узнал от знакомых, что иностранному гражданину нужна помощь с документами для оформления вида на жительство.

- Молодой человек, встретившись с иностранцем, пообещал за денежное вознаграждение помочь с оформлением необходимых документов, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, - говорится в сообщении.

Иностранец согласился и выложил обвиняемому 40 тысяч рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

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