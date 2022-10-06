Мобилизованные крымчане проходят военную подготовку на полигоне перед СВО

Ранее мужчины уже служили в разных подразделениях России Фото: Александра Тимощенко

В Крыму продолжают проходить военную подготовку мобилизованные резервисты. На полигоне одной из военных частей полуострова они обучаются огневым, тактическим, инженерным и медицинским навыкам.

Ранее мужчины уже служили в разных подразделениях России, а сейчас вновь вспоминают, как держать в руках оружие, прицеливаться и вести боевые действия в командах. Ребят обучают опытные военные, которые передают им знания и практический опыт.

- Сейчас наши ребята четко понимают все цели и задачи, поставленные перед ними. Чтобы по приезде в зону специальной военной операции они могли нормально влиться в тот коллектив, который уже обучен. Все наши мобилизованные рады, что попали в армию в такое нужное для страны время. Все готовы защищать родину, - рассказал инструктор военной части Виктор.