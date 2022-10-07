Керчь взбудоражила колонна ретро-автомобилей

Ретро-автомобиле на фоне Крымского моста. Фото: Анатолий Попов/VK

В Керчи фурор вызвали ретро-автомобили, которые проехались по улицам древнего города. Мерседесами и Роллс-Ройсами трудно удивить современный мир, а вот допотопные автомобили вызывают восторг и восхищение.

Керченская крепость. Фото: Анатолий Попов/VK

Трудно сдержать эмоции даже просто рассматривая их фотографии, а уж если машины с историей «позируют» на фоне не менее исторических зданий, то и вовсе нельзя найти слов, чтобы выразить чувства.

- Тот случай, когда экскурсанты не менее интересны, чем то, что показывают на экскурсии, - отметили сотрудник Керченской крепости, увидев гостей на уникальных авто.

Участники автопробега. Фото: Анатолий Попов/VK

Участники Симферопольского сообщества любителей ретро-автомобилей такой выход в свет, считают обыденным:

- Съездили в Керчь, организовали культурную программу, посетили главные достопримечательности города, заночевали на берегу Керченского пролива.

Еникале. Фото: Анатолий Попов/VK

Все авто в прекрасном состоянии. Фото: Анатолий Попов/VK

Город же ликовал: автолюбители сигналили, а прохожие торопливо доставали телефоны, чтобы было чем похвалиться перед близкими.

В колонне 6 авто: германский «Вандерер» (1936 года выпуска), три ГАЗ-М-21 «Волга», парочка «горбатых» - «Москвич-403» и «Москвич – 423».

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