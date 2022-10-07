В Перевальном мобилизованные оснащены всем необходимым Фото: Александр ГЛУЗ

Крымский общественник предложил ввести ответственность за спекуляцию на военных товарах, а также трибунал - если такие товары появились в гражданском обороте.

- Подорожало все минимум в два раза. Сейчас заказываем множество комплектов термобелья. Сейчас их шьют в Симферополе. На материал также цена выросла, - рассказал «Крым 24» крымский общественник Александр Талипов.

Ранее в полиции Крыма опровергли информацию о розыске трех военнослужащих, которые якобы самовольно покинули часть в Херсонской области на двух автомобилях, прихватив с собой огнестрельное оружие, в том числе гранатомет. В ведомстве призывают не доверять информации из сомнительных источников.

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