Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил президента России с 70-летним юбилеем

Фото: kremlin.ru

7 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем.

- Сегодня исполняется 70 лет Президенту России Владимиру Владимировичу Путину - самому выдающемуся государственному деятелю современности. От всей души поздравляю Главу нашего государства с юбилеем! - написал Сергей Аксенов в своих соцсетях.

Он отметил, что под руководством ныне действующего лидера страна преодолела последствия непростой политики конца восьмидесятых - девяностых годов, когда государство оказалось на грани утраты суверенитета. Сегодня Россия является одним из ключевых центров зарождающегося многополярного мира.

Напомним, ранее Сергей Аксенов вручил добровольцу из Крыма медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50