В крымском поселке Гвардейское открылся новый детсад на 100 мест

Фото: Денис Кратюк/Tg

В поселке Гвардейское, что под Симферополем, открыли модульный детский сад на 100 мест. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- Модульный детский сад оборудован всем необходимым инвентарем. Помимо уютных групповых помещений, здесь есть и все необходимые помещения - медкабинет, пищеблок, прачечные и так далее, - написал Кратюк.

По его словам, в настоящее время потребность в обеспечении местами детсадов по Гвардейскому сельскому поселению - 280 человек. Открытие нового дошкольного учреждения в Гвардейском позволит снизить очередность. Кроме того, в следующем году в населенном пункте откроется еще один детский сад на 240 мест, а в течение двух последующих лет запланирована реконструкция дошкольного учреждения в селе Красная Зорька.

Ранее сообщалось, что в Ялте отремонтируют детсад «Росинка» за 400 миллионов рублей. Когда детсад приведут в надлежащее состояние, он сможет принять 100 детей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50