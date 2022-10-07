В Крыму 7 октября выявили 124 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 7 октября выявили 124 случая новой коронавирусной инфекции, 207 513 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 045 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 202 человека, выздоровевших за весь период - 199 306, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 868. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов, из них 80 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 72 лет.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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