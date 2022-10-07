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Здоровье7 октября 2022 7:33

В Крыму 7 октября выявили 124 новых случая COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 7 октября выявили 124 случая новой коронавирусной инфекции, 207 513 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 045 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 202 человека, выздоровевших за весь период - 199 306, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 868. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов, из них 80 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 72 лет.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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