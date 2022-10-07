Ялта откажется от трат на празднование Нового года в пользу СВО

Фото: Янина Павленко/Tg

Власти Ялты приняли решение сократить траты на празднование Нового года в пользу СВО. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Салюта и световых инсталляций не будет.

- Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее, - написала Павленко в своем telegram-канале.

В настоящее время необходимые вещи собирают практически в каждом уголке большой Ялты. Ближайшая отправка помощи запланирована на следующую неделю.

Напомним, в Симферополе продолжают собирать гуманитарную помощь беженцам. Перед началом учебного года за помощью обращались до 30 семей.

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