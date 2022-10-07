Жителю Ялты грозит до пяти лет за найденный на лавочке телефон

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ялте полицейские нашли и вернули владельцу похищенный мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым, мужчина оставил мобильник на лавочке всего на несколько минут, а когда спохватился, телефона там уже не было.

Служители закона незамедлительно выехали на место, опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

- После проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка вышли на след злоумышленника и задержали его «по горячим следам. Подозреваемым оказался 57-летний местный житель. Мужчина увидел оставленный без присмотра мобильный телефон и решил распорядиться находкой по собственному усмотрению», - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли мобильник и вернули владельцу. Подозреваемый во всем сознался и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде; ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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