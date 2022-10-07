Жителя Крыма осудят за ложный донос о краже

В ходе доследственной проверки факт кражи не подтвердился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Первомайского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

- По версии органов предварительного следствия, мужчина в июле 2022 года позвонил в дежурную часть ОМВД России по Первомайскому району и сообщил о совершенном открытом хищении принадлежащих ему денежных средств в размере более 11 тыс. рублей, совершенном двумя несовершеннолетними местными жителями, - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки факт кражи не подтвердился, в возбуждении уголовного дела было отказано

Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд.

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