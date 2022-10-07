Мурал в память о первом космонавте планеты Юрии Гагарине появится в Форосе

Фото: Янина Павленко/Tg

В Форосе на улице Космонавтов создают мурал в память о советском летчик-космонавте Юрии Гагарине. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Уже появились его первые очертания.

- Именно в этом поселке ЮБК летом 1961 года после первого полета в космос отдыхал и восстанавливался главный космонавт планеты. И именно после этого здесь появилась улица Космонавтов и памятник Гагарину, - написала Павленко в своем telegram-канале.

Градоначальница также выразила благодарность команде студии росписи «Дислав», которая взялась за данную работу.

Ранее сообщалось, что на фасаде разрушенного наводнением дома в Ялте появилось огромное граффити с мальчиком и котом.

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