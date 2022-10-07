На трассе Белогорск – Феодосия 19-летний водитель легковушки сбил велосипедиста

Фото: vk.com/gibddfeo
Вечером 6 октября на 66-м километре автодороги Белогорск – Феодосия произошла дорожная авария с участием велосипедиста. Об этом сообщили в отделе ГИБДД ОМВД России по Феодосии.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», двигаясь в сторону Симферополя, сбил 50-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на трассу и начал пересекать ее в прямом направлении.
– В результате ДТП велосипедист с травмами головы доставлен в больницу., – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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