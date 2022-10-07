Директор одного из МУПов Алушты попал под уголовное дело за взятку в 900 тысяч рублей

Директор одного из МУПов Алушты обвиняется в получении взятки от предпринимателя в крупном размере Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор одного из МУПов Алушты обвиняется в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В декабре 2020 года он заключил с предпринимателем договор по ремонту уличного освещения в курортном городе. При этом обвиняемый выдвинул условие: он подпишет акты выполненных работ, если предприниматель за свой счет закупит материалы и установит освещение его по адресу.

- Предприниматель на данное предложение согласился, проведя дополнительные мероприятия, не входившие в условия заключенного контракта. Тем самым директор МУПа получил взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера стоимостью более 900 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. По месту жительства мужчины поведены обыски. В настоящее время допрашиваются те, кто может владеть необходимой информацией для следствия.

Ранее в Крыму подрядчика оштрафовали на девять миллионов рублей за недостроенный ФАП. Подрядная организация не уложилась в установленные контрактом сроки.

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