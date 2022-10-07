Мобилизованные крымчане могут оставить своих питомцев в двух государственных приютах

Фото: rk.gov.ru
Крымчане, попавшие под частичную мобилизацию, могут оставить своих питомцев в двух государственных приютах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на Государственный комитет ветеринарии РК.
- У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных, на безвозмездной основе, - говорится в сообщении.
Так, животных принимает приют «Крымская правда» (Симферополь, улица Крымской правды, 6, тел.: + 7 (978)723-26-89, priutsimf_2022@mail.ru)
Также питомцев можно оставить в приюте «Сизовка» (село Сизовка Сакского района, тел.: +7 978 994 30 67).
Ранее мы писали о волонтере, который поселил в своем приюте 11 собак мобилизованных крымчан.
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