Мобилизованные крымчане могут оставить своих питомцев в двух государственных приютах

Фото: rk.gov.ru

Крымчане, попавшие под частичную мобилизацию, могут оставить своих питомцев в двух государственных приютах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на Государственный комитет ветеринарии РК.

- У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных, на безвозмездной основе, - говорится в сообщении.

Так, животных принимает приют «Крымская правда» (Симферополь, улица Крымской правды, 6, тел.: + 7 (978)723-26-89, priutsimf_2022@mail.ru)

Также питомцев можно оставить в приюте «Сизовка» (село Сизовка Сакского района, тел.: +7 978 994 30 67).

Ранее мы писали о волонтере, который поселил в своем приюте 11 собак мобилизованных крымчан.

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