В Севастополе завершили капремонт сквера по проспекту Октябрьской революции - видео

Фото: Михаил Развожаев/Tg/скриншот из видео

Досрочно завершен капитальный ремонт сквера в Севастополе по проспекту Октябрьской революции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сквер расположен между домами 40 и 32. Теперь там есть детская площадка и зоны для любителей футбола и баскетбола. По просьбе местных жителей оборудовали даже теннисный корт.

- Полностью заменены инженерные сети, сделаны дорожки, установлены новые лавочки, фонари и видеонаблюдение. На детской площадке - антивандальное покрытие, чтобы продлить срок службы оборудования, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Он напомнил, что сквер для благоустройства выбрали сами севастопольцы. Такая возможность им представилась благодаря голосованию в 2021 году в рамках госпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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