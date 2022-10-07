В Симферополе на автобусном маршруте №22 запустили дополнительный рейс

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе на автобусном маршруте №22 запущен дополнительный рейс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На маршруте №22 «Белое-5 – Центральный рынок» введен дополнительный рейс, - говорится в сообщении.

Теперь первый автобус в будние дни уходит с конечной остановки Белое–5 в 06:00 и далее по расписанию движения (на фото).

Фото: t.me/simadm_news

Фото: t.me/simadm_news

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