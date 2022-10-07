Строительство тракта водоподачи на востоке Крыма завершено на 65%

Фото: Крымская газета

В Крыму продолжается строительство тракта водоподачи, который проходит от центра на восток полуострова прямо вдоль Северо-Крымского канала.

- Идея проекта заключалась в том, что после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году было принято решение о строительстве тракта, - цитирует Крымская газета замдиректора АО «ОЭК-ГТ» Алексея Дронова.

По планам, тракт должен будет полностью заменить потребность в использовании Северо-Крымского канала. К настоящему дню работы выполнены на 65%, их стоимость - примерно 21 миллиард рублей.

Напомним, строительство магистрального коллектора в Балаклаве начнется в 2023 году. На разработку проектной документации выделено 129 миллионов рублей.

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