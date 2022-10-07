Не менее 20 тонн муки из виноградной косточки ежемесячно поставляется в Беларусь

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Крымская компания ежемесячно отгружает в Республику Беларусь не менее 20 тонн кормовой муки из виноградной косточки. Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РК, это стало возможным благодаря экспортному контракту, заключенному после участия в выставке «Белагро-2022».

– Крымское предприятие с 2021 года активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта, где по результатам участия компании с коллективным стендом Республики Крым был заключен экспортный контракт. На данный момент ежемесячно отгружается не менее 20 тонн кормовой муки партнерам из Республики Беларусь для производства комбикормов», – передает пресс-служба слова министра экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

Министр также отметил, что в рамках реализации дорожной карты экспортера сейчас прорабатывается возможность экспорта за рубеж еще одного продукта компании - сухой виноградной кожицы.

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