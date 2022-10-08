Погода на 8 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

Температура воды в Черном море +18 …+20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается теплая, но ветреная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный местами до 18 м/с. Температура воздуха днем 20...22°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 10-15 м/с., тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +17…+22°, северо-восточный ветер 6-13 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +14…22°, северо-восточный ветер 9-14 м/с. Ясно.

В Керчи +18 …+21°, северо-восточный ветер 10-15 м/с. Ясно.

В Феодосии +16 …+22°, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Ясно.

В Черноморском +16…+20, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.

В Джанкое +15…+20°, скорость северо-восточного ветра 8-11 м/с. Ясно.

В Армянске +14 …+20°, скорость восточного ветра 7-12 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +19 …+20°.

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