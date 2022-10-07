Жителю Сакского района грозит десять лет за 35 кустов конопли

Полицейские обнаружили на участке 35 кустов конопли, а также его высушенные части. Фото: УМВД России по РК

55-летний житель Сакского района вырастил на своем дачном участке 35 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Крыму.

- При осмотре дачного участка в одном из садоводческих товариществ в Сакском районе, принадлежащего подозреваемому, полицейские обнаружили 35 кустов наркосодержащего растения конопли, а также его высушенные части», - говорится в сообщении

Мужчина признал, что посадил и вырастил коноплю для личного употребления.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные растения и их высушенные части являются наркотическим средством. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств» и по части 1 статьи 231 УК РФ – «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».

Ранее не судимому мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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