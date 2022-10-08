В Крыму задержавшимся из-за ЧП на Крымском мосту туристам оплатят гостиницы

Туристы, которые не уехали из-за ЧП на Крымском мосту, смогут бесплатно пожить в отелях и гостиницах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В пресс-службе министерства курортов Крыма сообщили, что постояльцам гостиниц, которых задержал на полуострове пожар на Крымском мосту, не нужно будет платить за проживание в гостиницах.
- Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средства размещения, - говорится в официальной информации.
Речь идет о постояльцах, у которых в течение ближайшего дня, закончилось время пребывания в отеле или гостинице:
- Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым.
Такое решение принято из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который инициировал это, отметил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник.
В ведомстве отметили, что вот-вот начнет работу паромная переправа через Керченский пролив. Существуют еще альтернативные варианты, чтобы уехать с полуострова, или наоборот вернуться в Крым.
Телефон горячей линии Минкурортов Крыма: 8 (800) 511 80 18.
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