В Крыму задержавшимся из-за ЧП на Крымском мосту туристам оплатят гостиницы

Туристы, которые не уехали из-за ЧП на Крымском мосту, смогут бесплатно пожить в отелях и гостиницах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе министерства курортов Крыма сообщили, что постояльцам гостиниц, которых задержал на полуострове пожар на Крымском мосту, не нужно будет платить за проживание в гостиницах.

- Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средства размещения, - говорится в официальной информации.

Речь идет о постояльцах, у которых в течение ближайшего дня, закончилось время пребывания в отеле или гостинице:

- Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым.

Такое решение принято из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который инициировал это, отметил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник.

В ведомстве отметили, что вот-вот начнет работу паромная переправа через Керченский пролив. Существуют еще альтернативные варианты, чтобы уехать с полуострова, или наоборот вернуться в Крым.

Телефон горячей линии Минкурортов Крыма: 8 (800) 511 80 18.

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