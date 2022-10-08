Марат Хуснуллин лично осмотрит повреждения на Крымском мосту

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ближайшие часы вылетит в Крым, чтобы осмотреть повреждения моста лично.

- В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу, - написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

Напомним, 8 октября в районе Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены. По данным Следкома, обрушилось два автомобильных пролета. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, в течение дня 8 октября будет запущена паромная переправа через Керченский пролив.