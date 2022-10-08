В Крыму просят не вестись на фейки о грядущем голоде: запасов продуктов питания в республике на 55 дней

В Крыму есть солидные запасы различных продуктов питания. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

ЧП на Крымском мосту, где взрывом частично разрушено два автомобильных пролета, но арочная часть моста не пострадала, привело к появлению массы фейков.

Одна лживая версия гласит, что на полуострове вот-вот закончатся продукты питания и начнется голод.

- Продовольственный рынок насыщен в полном объеме , все торговые сети работают в штатном режиме, - сообщили в министерстве промышленной политики Республики Крым. В ведомстве отметили, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток.

Особо впечатлительным объяснили, что не нужно скупать гречку, сахар, спички и соль:

- Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут.

Достаточно на полуострове и нефтепродуктов - бензина и дизтоплива.

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