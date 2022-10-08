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Общество8 октября 2022 9:47

Губернатор Севастополя сообщил об отмене ограничений на продажу бензина после ЧП на Крымском мосту

Топливо будут доставлять сухопутно через новые регионы
Евгений Булгарин
Сейчас на некоторых крымских АЗС можно наблюдать вереницы машин

Сейчас на некоторых крымских АЗС можно наблюдать вереницы машин

Фото: Надежда ДАЦЮК

После ЧП на Крымском мосту, случившемся 8 октября, на АЗС полуострова начал наблюдаться ажиотаж. В связи с этим власти Севастополя были вынуждены некоторые ограничения.

В частности, губернатор города-героя сообщил в своем telegram-канале о том, что бензин не будет отпускаться автомобилистам в канистры. Это было нужно для того, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж.

Однако вскоре однако вскоре он заявил, что все ограничения на отпуск топлива на АЗС были сняты.

- Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории, - уточнил губернатор города-героя, добавив, что никакого дефицита нет и не будет.

Михаил Развожаев добавил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций. Они будут тщательно пресекаться.

Несмотря на то, что никаких поводов для паники нет, а запасы продуктов и топлива достаточны, некоторые крымчане решили перестраховаться и закупиться провиантом впрок, создавая тем самым избыточный ажиотаж.