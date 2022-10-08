Губернатор Севастополя сообщил об отмене ограничений на продажу бензина после ЧП на Крымском мосту

Сейчас на некоторых крымских АЗС можно наблюдать вереницы машин Фото: Надежда ДАЦЮК

После ЧП на Крымском мосту, случившемся 8 октября, на АЗС полуострова начал наблюдаться ажиотаж. В связи с этим власти Севастополя были вынуждены некоторые ограничения.

В частности, губернатор города-героя сообщил в своем telegram-канале о том, что бензин не будет отпускаться автомобилистам в канистры. Это было нужно для того, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж.

Однако вскоре однако вскоре он заявил, что все ограничения на отпуск топлива на АЗС были сняты.

- Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории, - уточнил губернатор города-героя, добавив, что никакого дефицита нет и не будет.

Михаил Развожаев добавил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций. Они будут тщательно пресекаться.

Несмотря на то, что никаких поводов для паники нет, а запасы продуктов и топлива достаточны, некоторые крымчане решили перестраховаться и закупиться провиантом впрок, создавая тем самым избыточный ажиотаж.