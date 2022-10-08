Генпрокурор России поручил контролировать в Крыму цены на продукты и горючее

Цены на продукты питания и бензин возьмут под контроль. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Генеральной прокуратура РФ сообщили, что руководитель ведомства поручил своим подчиненным в Республике Крым и Севастополе не допускать повышения стоимости на востребованную продовольствие и топливо.

Контролировать будут и производителей, и поставщиков, и магазины-универсамы, не обойдут вниманием и интернет-торговлю:

- Прокурорами будут решительно пресекаться любые попытки создания искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения цен.

Из-за пожара на Крымском мосту возник ажиотажный спрос на бензин, хотя горючего в Крыму и Севастополе много - запасов хватит на несколько недель.

Нет речи и о дефиците продуктов питания, которых тоже в достатке, поэтому нет необходимости запасать гречку, сахар, соль и другие востребованные товары.

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