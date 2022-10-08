Следком опубликовал видео с пострадавшего от взрыва Крымского моста

Крымский мост после ЧП. Фото: кадр видео СК РФ

Следственный комитет обнародовал видео, снятое на Крымском мосту, где взорвалась машина и загорелись семь цистерн с горючим.

По факту происшествия на мосту через Керченский пролив заведено уголовное дело.

И уже есть первые подробности ЧП: следователи сообщили, что при взрыве и пожаре погибли три человека, также удалось установить, какой грузовик был взорван и кто его владелец.

На Крымском мосту два автомобильных пролета частично обрушены, но арочная часть не пострадала.

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