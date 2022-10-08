Из Крыма в Краснодарский край запустят паромы и суда

Через Керченский пролив возобновят движение паромов. Фото: Дмитрий СТЕШИН/архив КП

На Крымском полуострове налаживают транспортное сообщение с материковой частью России, которое временно приостановили из-за происшествия на мосту через Керченский пролив.

- Ведется запуск паромной переправы из Керчи непосредственно в порт Кавказ. Два парома проходят пусконаладку к запуску. Еще несколько паром движутся в сторону Республики Крым. В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем использую суда, вместимостью сто и более человек, - рассказал заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Напоминаем, что утром 8 октября из-за взрыва на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета, арочная часть серьезного инженерного сооружения не пострадала.

К сожалению, есть погибшие. В результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека - предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

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