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Происшествия8 октября 2022 12:30

Движение поездов по Крымскому мосту восстановят к 8 вечера

Проводятся восстановительные работы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму скоро восстановят движение пассажирских поездов.

В Крыму скоро восстановят движение пассажирских поездов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что возможно уже сегодня будет возобновлено движение железнодорожных составов по Крымскому мосту:

- В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы.

По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по московскому времени.

В ведомстве отметили, что о начале движения по Крымскому мосту сообщат дополнительно.

Туристам, которым ЧП на Крымском мосту помешало покинуть полуостров, власти пообещали оплатить гостиницы и отели.