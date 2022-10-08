Движение поездов по Крымскому мосту восстановят к 8 вечера

В Крыму скоро восстановят движение пассажирских поездов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что возможно уже сегодня будет возобновлено движение железнодорожных составов по Крымскому мосту:
- В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы.
По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по московскому времени.
В ведомстве отметили, что о начале движения по Крымскому мосту сообщат дополнительно.
Туристам, которым ЧП на Крымском мосту помешало покинуть полуостров, власти пообещали оплатить гостиницы и отели.