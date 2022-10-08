Сотни машин выстроились в очередь на паромной переправе в Керчи - видео

Очередь в накопителе Фото: Юлия МАРКИНА

Больше сотни машин выстроились в очередь на Керченскую паромную переправу. Еще столько же ожидают парома в накопителе. Среди тех, кто планирует переправится, как легковые авто, так и грузовики.

Напомним, из-за пожара и повреждений на Крымском мосту транспортный переход закрыт в обе стороны.

Как сообщили КП-Крым на переправе, для пассажиров планируют подать два катера и небольшой паром. Однако пока они не могут пришвартоваться к берегу из-за сильного волнения моря.

Каждое авто на въезде в накопитель проверяет кинолог с собакой. Перед погрузкой на паром автомобили снова подвергнут проверке.

Ранее в Крыму отменили автобусные рейсы, следующие через Крымский мост. Поэтому пассажирских автобусов на переправе нет. За исключением нескольких заказных.

Как стало известно КП-Крым, перевозить авто переправа начнет с 9 октября.

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