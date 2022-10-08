Мэр Керчи Брусаков: в городе организовано размещение всех, кто планировал уезжать по Крымскому мосту

Ожидается, что переправу запустят в ближайшее время Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жителей полуострова и гостей полуострова, которые планировали покидать республику через Крымский мост, разместили в Керчи. Об этом сообщил мэр города у себя в telegram.

Напомним, в результате ЧП на мосту оказались повреждены две полосы для движения. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате взрыва погибли три человека.

- Транспортные средства, которые вынужденно остановились в Керчи, размещаем на стоянке. На ее территории к 14-00 будут организованы пункты обогрева и горячего питания, - написал Святослав Брусаков.

Он добавил, что также людей размещают в гостиницах и на базах отдыха в черте города.

Мэр города призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие, а о всех происшествиях сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу Керчи: 8(36561) 6-00-50, 8(36561) 6-02-19, 8(36561) 6-10-90, +7(978)909-11-35. Прием звонков ведется круглосуточно.