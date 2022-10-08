В Крыму готовят паромы через Керченский пролив – видео

Фото: кадр видео Олег Крючков/Tg

Транспортная связь полуострова с материковой частью России, приостановленная ЧП на Крымском мосту, благополучно налаживается.

- Порт Крым. Керчь. Заканчивается подготовка переправы к началу движения, - видео с таким названием появилось в Telegram-канале советника главы РК Олега Крючкова.

Руководитель региона Сергей Аксенов заявил, что уже с 18 часов через пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

Суда-паромы займутся перевозкой большегрузных автомобилей, которым после ЧП запретили въезд на Крымский мост. Будут они брать на борт и авто помельче калибром, и пассажиров.

КП-Крым побывала на Керченской паромной переправе, где сотни людей и машин с нетерпением ждут начала движения через пролив.

Нужно отметить, что Крымский мост уже открыли для движения легковушек и автобусов.