В Севастополе пропал 34-летний мужчина с рыжими волосами

Игорь Панасюк. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В город-герое Севастополе бесследно исчез молодой мужчина. Родственники пропавшего уже несколько месяцев ничего не знают о его судьбе.

- Пропал Панасюк Игорь Викторович, 34 года (1987 года рождения), город Севастополь, - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым. - 14 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно.

Вот и выходит, что уже прошло полгода, как он исчез из поля зрения близких.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза.

Волонтеры-поисковики просят, если вы видели этого человека, позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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