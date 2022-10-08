Замминистра транспорта Крыма: с 9 октября грузовики начнут отправлять паромами из керченского рыбного порта

Грузовики смогут воспользоваться переправой с 9 октября Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко рассказал, когда через паромную переправу начнут отправлять большегрузы.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Легковое сообщение через мост удалось восстановить довольно быстро. Правда, пока по нему могут ездить лишь легковые автомобили. Грузовикам рекомендовано пользоваться паромной переправой.

- Большегрузы с 9 октября будут отправлять паромами из керченского рыбного порта, - передает корреспондент «КП»-Крым слова заместителя министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Оттуда же будут отправляться и газели, которые пока также не пускают на Крымский мост.