В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 октября 2022

Высокий уровень террористической опасности действует на территории Керчи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым сообщил об очередном продлении высокого, как его еще называют «желтого», уровня террористической опасности, который, как и ранее, будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также на территориях Джанкойского и Красноперекопского районов. Под влияние «желтого» уровня террористической опасности подпадают объекты Минтранса, Минпрома, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, не забыто и «хозяйство» Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Высокий уровень террористической опасности продлен с 8 вечера 8 октября до 8 вечера 23 октября 2022 года.

- Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе, - отметил Сергей Аксенов.

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