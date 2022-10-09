Погода на 9 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градуса

В Керчи небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В воскресенье тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, температура воздуха 19...21°.Ветер северо-восточный до 17 м/с.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 10-15 м/с., тепло 19...21°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+21°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +16…20°, северный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +17 …+19°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +17 …+20°, северный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +16…+19, северный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +17…+20°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +14 …+19°, скорость северо-восточного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +19 …+20°.

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