Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 8:35

В Крыму вновь заработало движение поездов дальнего следования по мосту

Все рейсы отправляются по графику
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Пригородное пассажирское сообщение по данному участку будет восстановлено в воскресенье в 19:00

Пригородное пассажирское сообщение по данному участку будет восстановлено в воскресенье в 19:00

Фото: Дмитрий СТЕШИН

По Крымскому мосту вновь пустили пассажирские и грузовые поезда. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, движение осуществляется по графику.

- В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику, - отметили в ведомстве.

Также в Минтрансе добавили, что пригородное пассажирское сообщение по данному участку будет восстановлено в воскресенье в 19:00.