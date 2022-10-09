В Крыму вновь заработало движение поездов дальнего следования по мосту

Пригородное пассажирское сообщение по данному участку будет восстановлено в воскресенье в 19:00 Фото: Дмитрий СТЕШИН

По Крымскому мосту вновь пустили пассажирские и грузовые поезда. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, движение осуществляется по графику.

- В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику, - отметили в ведомстве.

Также в Минтрансе добавили, что пригородное пассажирское сообщение по данному участку будет восстановлено в воскресенье в 19:00.