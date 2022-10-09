Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды

С 9:30 по пер. Кронштадтскому был организован подвоз питьевой воды
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Симферополе 9 октября из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в центре города будет ограничено водоснабжение, предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».
Так, по данным предприятия, воды не будет по адресам:
- ул. Р. Люксембург,
- ул. Речная,
- ул. Павленко (частично),
- б. Ленина,
- ул. Гагарина,
- пер. Речной,
- пер. Кронштадский,
- ул. Набережная,
- прилегающие улицы и переулки.
С 9:30 по пер. Кронштадтскому был организован подвоз питьевой воды. Чтобы узнать всю актуальную информацию по расположению водовозок или оставить заявку на подвоз можно по телефону: +7978 832-91-91