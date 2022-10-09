Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды

С 9:30 по пер. Кронштадтскому был организован подвоз питьевой воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 9 октября из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в центре города будет ограничено водоснабжение, предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, по данным предприятия, воды не будет по адресам:

- ул. Р. Люксембург,

- ул. Речная,

- ул. Павленко (частично),

- б. Ленина,

- ул. Гагарина,

- пер. Речной,

- пер. Кронштадский,

- ул. Набережная,

- прилегающие улицы и переулки.

С 9:30 по пер. Кронштадтскому был организован подвоз питьевой воды. Чтобы узнать всю актуальную информацию по расположению водовозок или оставить заявку на подвоз можно по телефону: +7978 832-91-91