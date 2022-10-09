Оборудованные стоянки для водителей в районе Тамани приняли около 1200 автомобилей за ночь

Большинство автомобилей были легковые

В районе Крымского моста со стороны порта Кавказ, в Тамани и поселке Ильич волонтеры оборудовали стоянки для водителей. За время работы они приняли около 1200 автомобилей за ночь.

- Организованы стоянки, пункты обогрева, работает полевая кухня, всем предоставляют воду, горячее питание. На местах дежурят сотрудники скорой помощи, казаки, ГО и ЧС, им помогают волонтеры «Единой России», Молодой гвардии «Единой России», - сообщает телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский край.

За выходные организованная площадка в районе порта «Кавказ» приняло около 800 автомобилей. Большинство из них были легковые. Также в поселке Ильич обслужили около 400, в Тамани – около 400 машин.

С самого утра воскресенья все стоянки продолжают свою работу в штатном режиме. Пассажиры в машинах ждут погрузки на паром.

Ход работы курирует вице-губернатор Евгений Наумов.