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Общество9 октября 2022 15:37

Власти Крыма просят не использовать Крымский мост без острой необходимости

Минтранс просит не создавать заторы на выезде с полуострова
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В ведомстве призвали отложить несрочные поездки до момента, когда Крымский мост начнет функционировать в штатном режиме

В ведомстве призвали отложить несрочные поездки до момента, когда Крымский мост начнет функционировать в штатном режиме

Фото: Юлия МАРКИНА

Власти Крыма просят не выезжать на личном транспорте на Крымский мост без острой необходимости.

- Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим Вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров, - отметили в пресс-службе министерства информации Крыма.

В ведомстве призвали отложить несрочные поездки до момента, когда Крымский мост начнет функционировать в штатном режиме, чтобы не создавать заторы и препятствия для других машин.