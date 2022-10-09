Власти Крыма просят не использовать Крымский мост без острой необходимости

В ведомстве призвали отложить несрочные поездки до момента, когда Крымский мост начнет функционировать в штатном режиме Фото: Юлия МАРКИНА

Власти Крыма просят не выезжать на личном транспорте на Крымский мост без острой необходимости.

- Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим Вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров, - отметили в пресс-службе министерства информации Крыма.

В ведомстве призвали отложить несрочные поездки до момента, когда Крымский мост начнет функционировать в штатном режиме, чтобы не создавать заторы и препятствия для других машин.