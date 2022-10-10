Погода на 10 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

Температура воды в Черном море +18 …+21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В начале рабочей недели погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 16...18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 17…19°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, северо-западный ветер 2-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +15…18°, северо-западный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +15 …+17°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +15 …+19°, северо-западный ветер 8-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +16…+18, северо-западный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +13…+19°, скорость северо-западного ветра 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +14 …+18°, скорость северо-западного ветра 7-11 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +18 …+21°.

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