На этой неделе в Крым придет «бабье лето» с 20-градусным теплом

Температура морской воды у берегов Крыма +18…20 градусов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На этой неделе в Крым придет «бабье лето», воздух днем будет прогреваться до +20 градусов.

- Вся неделя будет соответствовать статусу «бабьего лета», когда в условиях малооблачной погоды и отсутствия осадков крымчан ждет умеренно теплая погода, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ночью температура будет опускаться до 5-10 градусов тепла. К следующим на полуострове выходным станет еще теплее - до 18-23 градусов тепла.

Напомним, 10 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Симферополе переменная облачность. Дождей не ожидается. Ветер северо-западный до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла.

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