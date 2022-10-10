Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в октябре

Ялта хороша и в октябре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город счастья на Южном берегу Крыма попал в рейтинг городов, где жители РФ предпочитают проводить свободное время в октябре. Ялта плетется в хвосте, заняв 9 место, что вполне объясняется нестабильным транспортным сообщением полуострова с материковой частью России.

- Часть российских туристов отправляются на поиски душевного равновесия в путешествия, считая перемену обстановки лучшим способом разрядки от всех волнений нынешней ситуации, - отметили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru

Десять популярных направлений для отдыха в сентябре (стоимость в рублях за ночь в отеле):

- Сочи, 2535

- Санкт-Петербург, 2781

- Москва, 3606

- Казань, 2176

- Кисловодск, 2646

- Калининград, 2176

- Пятигорск, 2376

- Геленджик, 2300

- Ялта, 2870

- Минск, 3544

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