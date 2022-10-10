Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в октябре

Ялта хороша и в октябре.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Город счастья на Южном берегу Крыма попал в рейтинг городов, где жители РФ предпочитают проводить свободное время в октябре. Ялта плетется в хвосте, заняв 9 место, что вполне объясняется нестабильным транспортным сообщением полуострова с материковой частью России.
- Часть российских туристов отправляются на поиски душевного равновесия в путешествия, считая перемену обстановки лучшим способом разрядки от всех волнений нынешней ситуации, - отметили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru
Десять популярных направлений для отдыха в сентябре (стоимость в рублях за ночь в отеле):
- Сочи, 2535
- Санкт-Петербург, 2781
- Москва, 3606
- Казань, 2176
- Кисловодск, 2646
- Калининград, 2176
- Пятигорск, 2376
- Геленджик, 2300
- Ялта, 2870
- Минск, 3544
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