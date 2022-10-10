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Общество10 октября 2022 5:53

В теплом море мало кто купается: 5 типичных фото Алушты в октябре 2022

На Южном берегу Крыма бархатный сезон
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Центральный пляж Алушты в октябре.

Центральный пляж Алушты в октябре.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымская осень – особая тема, ведь и сам полуостров уникален. И октябрь не отменяет теплое море и погожие деньки.

Местные синоптики констатируют факт, что в температура Черного моря и воздуха одна и та же, если говорить о первой декаде октября: вода плюс 20 градусов, воздух днем тоже прогревается до таких цифр. Одна досада - дует освежающий норд-вест, так моряки называют северо-западный ветер.

Набережная Алушты

Набережная Алушты

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Алуште по набережной отдыхающие разгуливают целыми семьями.

Ротонда.

Ротонда.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Центр притяжения - белоснежная ротонда, которая является визиткой приморского города.

Желающих купаться маловато.

Желающих купаться маловато.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пляжная же зона используется не назначению – купальщиков считанные единицы, зато сюда приходят любители релакса в формате – сидим на гальке, слушаем и любуемся морем. Кое-кто просто устраивает на пляже мини-пикники.

Котики - талисман Южного берега Крыма.

Котики - талисман Южного берега Крыма.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Зато на на улицах и набережной Ялты по-прежнему греются в лучах солнца и людской любви замечательные крымские котики.

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