В Крыму 10 октября выявили 96 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 10 октября выявили 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 207 835 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 084 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период - 199 615, - говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа от коронавируса умер один человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 64 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 046 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 2 человека. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 68 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 не зарегистрировано.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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