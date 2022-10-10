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Здоровье10 октября 2022 7:53

В Крыму 10 октября выявили 96 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 64 новых заболевших
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 10 октября выявили 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 207 835 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 084 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период - 199 615, - говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа от коронавируса умер один человек.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 64 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 046 человек. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 2 человека. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 68 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 не зарегистрировано.

Напомним, в связи со снижением суточного количества заболевших COVID-19 ковидный госпиталь в Симферополе и обсерватор в Евпатории прекращают свою работу. Учреждения, на базе которых они функционировали, возвращаются к прежнему формату работы.

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