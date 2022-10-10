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Общество10 октября 2022 8:02

По Крымскому мосту проехали 16 поездов после ЧП

На данный момент ситуация нормализована
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Уже сегодня ожидается вагон с топливом

Уже сегодня ожидается вагон с топливом

Фото: Ирина ГЕРЦ

Ситуация после ЧП на Крымском мосту практически нормализована. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в эфире «Первого канала».

- Восстановили паромное сообщение, восемь рейсов он уже сделал. Железнодорожная часть работает в полном объеме - уже прошло 16 составов, а сейчас ожидаем вагон с топливом, - отметил Владимир Константинов.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета.