Власти Крыма заявили, что запас топлива и продуктов на полуострове достаточный

Утром 8 октября практически на всех АЗС республики образовались очереди Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму нет дефицита топлива и продовольствия. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в эфире «Первого канала».

- У нас и не было проблем. Запас достаточный и топлива, и продовольствия. Фуры проходят через паром. Ничего критического нет. Запас достаточный, - подчеркнул Владимир Константинов.

Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив взорвалась фура, а затем загорелись цистерны с горючим. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки по направлению в Керчь.

В результате произошедшего в минувшую субботу крымчане «атаковали» автозаправочные станции, испугавшись, что начнется дефицит топлива.