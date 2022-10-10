Туристам бесплатно продлили пребывание в отелях Крыма из-за теракта на мосту

В настоящее время нет никаких транспортных ограничений для туристических поездок на полуостров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После теракта на Крымском мосту некоторые туристы получили возможность бесплатно продлить свое проживание в отелях полуострова, сообщила глава Ростуризма Дарина Догузова.

В настоящее время в регионе находятся порядка 50 тысяч отдыхающих. Возможностью бесплатно продлить проживание воспользовались около тысячи человек.

- Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки, - написала Догузова в своем telegram-канале.

Ранее в Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым. Время ожидания сейчас составляет пару часов часов и будет постепенно снижаться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50