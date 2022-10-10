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Экономика10 октября 2022 8:37

Туристам бесплатно продлили пребывание в отелях Крыма из-за теракта на мосту

Такой возможностью воспользовались около тысячи человек
Екатерина НАЗАРОВА
В настоящее время нет никаких транспортных ограничений для туристических поездок на полуостров

В настоящее время нет никаких транспортных ограничений для туристических поездок на полуостров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После теракта на Крымском мосту некоторые туристы получили возможность бесплатно продлить свое проживание в отелях полуострова, сообщила глава Ростуризма Дарина Догузова.

В настоящее время в регионе находятся порядка 50 тысяч отдыхающих. Возможностью бесплатно продлить проживание воспользовались около тысячи человек.

- Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки, - написала Догузова в своем telegram-канале.

Ранее в Ростуризме заявили, что туристы могут беспрепятственно отправиться на отдых в Крым. Время ожидания сейчас составляет пару часов часов и будет постепенно снижаться.

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